Летние ультрамини и осенние вязаные: все трендовые платья 2024 года Алёна ЮрьеваХотите знать, какие платья будут в моде в 2024 году? Ответ прост: самые разнообразные и уникальные! Каждый сезон приносит свои модные изыски, и этот год не стал исключением.