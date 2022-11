Бывшая вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс посетила премию в прозрачном платье Бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Бывшая вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс посетила премию в прозрачном платье Бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов.