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Царьград

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Россия выделила Таджикистану помощь на $4 млн с января по июль

Россия выделила Таджикистану помощь на $4 млн с января по июль

С января по июль 2026 года Россия направила Таджикистану гуманитарную помощь на сумму более 4 миллионов долларов.

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Комментарии
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Стэйси
Как же у нас таджиков любят. И &quot;жаренное и пареное на блюдечке с голубой каёмочкой подносят&quot; А те всё шире рот раззевают и руками загребают. При таких темпах помощи всем захребетникам, страна без портков скоро останется
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1 м.
АЗ
Алексей Загребаев
прикармливают дармоедов ............ вопрос кто и зачем ???? или свои россияне мешают кому-то..... почему-то ......
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1 м.