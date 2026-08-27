С января по июль 2026 года Россия направила Таджикистану гуманитарную помощь на сумму более 4 миллионов долларов.
Россия выделила Таджикистану помощь на $4 млн с января по июль
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стэйси
Как же у нас таджиков любят. И "жаренное и пареное на блюдечке с голубой каёмочкой подносят" А те всё шире рот раззевают и руками загребают. При таких темпах помощи всем захребетникам, страна без портков скоро останется
Ответить
1 м.
АЗ
Алексей Загребаев
прикармливают дармоедов ............ вопрос кто и зачем ???? или свои россияне мешают кому-то..... почему-то ......
Ответить
1 м.
Свежие комментарии