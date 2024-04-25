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Утренние пробки составили 5 баллов в Подмосковье 25 апреля

Утренние пробки составили 5 баллов в Подмосковье 25 апреля

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 25 апреля. Заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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