Шольц вновь исключил отправку крылатых ракет Taurus Киеву

Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил передачу крылатых ракет Taurus киевскому режиму, назвав причиной невозможность контролировать их применение военнослужащими ВСУ.
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