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Порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Самарской области во вторник, 30 ноября

В ГУ МЧС России по Самарской области предупредили местных жителей об оранжевом уровне опасности. Сообщается, что утром и днём 30 ноября текущего года в отдельных районах области ожидаются порывы южного и юго-восточного ветра до 25 метров в секунду.

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