При ремонте в прихожей семья нашла колодец возрастом 200 лет и решила проверить, куда ведет спуск: видео

Под полом старинного особняка семья неожиданно обнаружила настоящий колодец. Открыли его при ремонте и 36-летняя Виктория настояла на том, чтобы муж с камерой спустился вниз и узнал, куда ведет длинный спуск.
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