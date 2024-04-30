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При ремонте в прихожей семья нашла колодец возрастом 200 лет и решила проверить, куда ведет спуск: видео

При ремонте в прихожей семья нашла колодец возрастом 200 лет и решила проверить, куда ведет спуск: видео

Под полом старинного особняка семья неожиданно обнаружила настоящий колодец. Открыли его при ремонте и 36-летняя Виктория настояла на том, чтобы муж с камерой спустился вниз и узнал, куда ведет длинный спуск.

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