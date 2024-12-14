Эффективность в каждом километре: новинки грузовых автомобилей Forland на выставке Comtrans 2024

На международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans 2024, которая проходит с 10 по 13 декабря в ЦВК «Экспоцентр», эксклюзивный дистрибьютор Forland – АО «МБ РУС» – представил четыре новинки техники.
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