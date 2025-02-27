Россиянин менял телефонный тариф и стал бездомным

Мошенники обманули жителя Екатеринбурга, притворившись сотрудниками мобильного оператораФото: unsplash В Екатеринбурге мужчина получил звонок якобы от мобильного оператора и согласился поменять тариф, однако стал после этого бездомным.
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