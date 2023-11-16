Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

Эксперты оценили попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Tекст: Илья Абрамов Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье.
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