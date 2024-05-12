Эти поломки будут у автомобилей, у которых не промывают систему охлаждения

При замене антифриза важно промывать весь контур охлаждения двигателя, так как в нем накапливаются различные отложения, из-за которых он может выйти из строя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
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