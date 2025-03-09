В Медвежьегорском районе открылось подразделение поискового отряда «Длинный берег»

Любой житель района может вступить отряд и помогать в поиске пропавших людей. Добровольный поисково-спасательный отряд «Длинный берег» — некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших людей на суше.
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