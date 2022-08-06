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«Спартак» поместил Мамкина в список отказов

«Спартак» поместил Михаила Мамкина в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет КХЛ может предложить 31-летнему защитнику продолжить карьеру в его структуре.

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