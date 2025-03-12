Сегодня электричество отключают в Астрахани и пригородных селах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 12 марта, плановые отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани: а также села Старокучергановка Наримановского района (с 10:00 до 13:00); сел Яксатово и Атал Приволжского района (с 11:00 до 16:00).