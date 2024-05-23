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Иваново

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Мэрии удалось снизить дебиторскую задолженность

Мэрии удалось снизить дебиторскую задолженность

Мэрии удалось снизить дебиторскую задолженностьБюджет города Иванова - финансовый план, который позволяет определить приоритеты и направления расходования бюджетных средств, получаемых от налогов, аренды имущества и других источников.

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