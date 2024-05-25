Федор Болтин: Петербург мы должны чествовать каждый день

Председатель Комитета по культуре Петербурга – о праздновании Дня города в эфире программы «Радиоклуб на Карповке» – Празднование Дня города растянется практически на неделю, хотя чествовать Петербург нужно каждый день, когда идешь по городу и видишь всю эту красоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии