НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Ну. вот и ожил...И нашёлся...А говорили: "Где он, не видать...Не работает совсем..." А вот он, и как активен! Вы не з...Александр Беглов ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Убили старого ослоеба.Видео: как выгляд...
  • Владимир Моргунов
    Еще, очень важно, чтобы компетентные органы не "разрабатывали" пять лет "генеральное" ворье ПЯТЬ ЛЕТ, А БРАЛИ ПОД БЕЛ...Путин: Россия дол...

Федор Болтин: Петербург мы должны чествовать каждый день

Федор Болтин: Петербург мы должны чествовать каждый день

Председатель Комитета по культуре Петербурга – о праздновании Дня города в эфире программы «Радиоклуб на Карповке» – Празднование Дня города растянется практически на неделю, хотя чествовать Петербург нужно каждый день, когда идешь по городу и видишь всю эту красоту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх