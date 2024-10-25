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    Ой, как встрепенулись муШчины в ответ- "крылышками воробьиными замахали...а мы ДОЛЖНЫ заглядываться...кто бы спорил...5 ситуаций, когда...
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  • Федор Родников
    Автор урод,потому что любой НОРМАЛЬНЫЙ мужик в среднем возрасте должен засматриваться на красивых молодых девушек-жен...5 ситуаций, когда...

5 ситуаций, когда женщины стыдятся своих мужчин (а мужики думают, что они крутые)

5 ситуаций, когда женщины стыдятся своих мужчин (а мужики думают, что они крутые)

Как-то блогер Малка Лоренц сказала гениальную вещь. С мужчиной не должно быть стыдно, страшно и скучно.

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Комментарии
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Федор Родников
Автор урод,потому что любой НОРМАЛЬНЫЙ мужик в среднем возрасте должен засматриваться на красивых молодых девушек-женщин и не обязательно с похотливыми мыслями,просто любуясь молодостью,красотой,здоровьем как любуешься закатом,красивым видом,цветком или птичкой в конце концов.P,S Нужно бояться тех кто демонтративно отворачивается,прячет взгляд и хрен его знает ЧТО он там  замыслил.
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20 час.
Владимир Алтайцев
Вообще-то  всё  верно описано.
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19 час.
EE
Elena Eliseeva
Ой, как встрепенулись муШчины в ответ- &quot;крылышками воробьиными замахали...а мы ДОЛЖНЫ заглядываться...кто бы спорил, хоть все глазенки проглядите...речь шла о СПУТНИЦЕ мужчины, он то не один шёл , а с женой.,
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16 час.

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