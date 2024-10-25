5 ситуаций, когда женщины стыдятся своих мужчин (а мужики думают, что они крутые)

Федор Родников

Автор урод,потому что любой НОРМАЛЬНЫЙ мужик в среднем возрасте должен засматриваться на красивых молодых девушек-женщин и не обязательно с похотливыми мыслями,просто любуясь молодостью,красотой,здоровьем как любуешься закатом,красивым видом,цветком или птичкой в конце концов.P,S Нужно бояться тех кто демонтративно отворачивается,прячет взгляд и хрен его знает ЧТО он там замыслил.