Театр абсурда
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Театр абсурда

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МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США

МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США

Олег Кравцов.   Россия не ведет с Вашингтоном переговоров по политическим вопросам. Более того, такие переговоры даже не просматриваются в перспективе.

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Комментарии
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Иван Иванов
А  разговаривать и договариваться придется, как бы ни противно было. Иначе война..
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15 час.
Ксения Фотина
Война с Западом шла весь ХХ-й век. А как начался век ХХ!-й ?! Кому - то и нас мало?! Самое время нашему медведю откусить голову обнаглевшему орлану и выплюнуть в самодовольную вашингтонскую морду.
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14 час.
В С
👍
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4 час.

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