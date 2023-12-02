Олег Кравцов. Россия не ведет с Вашингтоном переговоров по политическим вопросам. Более того, такие переговоры даже не просматриваются в перспективе.
МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США
Комментарии
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Иван Иванов
А разговаривать и договариваться придется, как бы ни противно было. Иначе война..
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15 час.
Ксения Фотина
Война с Западом шла весь ХХ-й век. А как начался век ХХ!-й ?! Кому - то и нас мало?! Самое время нашему медведю откусить голову обнаглевшему орлану и выплюнуть в самодовольную вашингтонскую морду.
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14 час.
В С
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4 час.
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