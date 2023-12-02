МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США

А разговаривать и договариваться придется, как бы ни противно было. Иначе война..

Ксения Фотина

Война с Западом шла весь ХХ-й век. А как начался век ХХ!-й ?! Кому - то и нас мало?! Самое время нашему медведю откусить голову обнаглевшему орлану и выплюнуть в самодовольную вашингтонскую морду.