НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Маррей после победы над Гоффеном в Индиан-Уэллс: «Так хорошо я здесь еще не подавал»

Маррей после победы над Гоффеном в Индиан-Уэллс: «Так хорошо я здесь еще не подавал»

Он победил Давида Гоффена – 6:3, 6:2.  Британец выиграл 85% своих первых подач и не дал сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх