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Кадыров поздравил Махачева: «Поздравляю Ислама с уверенной победой. Брат, ты лучший»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Ислама Махачева в бое за титул UFC в легком весе против Алекса Волкановски.

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