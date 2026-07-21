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Татар-информ

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Сенатор Джабаров: попытки вмешательства Запада в выборы в России будут отражены

Сенатор Джабаров: попытки вмешательства Запада в выборы в России будут отражены

Страны Запада проводят масштабную кампанию по подготовке вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, все подобные попытки будут пресекаться, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров на заседании комиссии.

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