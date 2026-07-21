Сенатор Джабаров: попытки вмешательства Запада в выборы в России будут отражены

Страны Запада проводят масштабную кампанию по подготовке вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, все подобные попытки будут пресекаться, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров на заседании комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии