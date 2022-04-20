Чонгук раскрыл причину своего увольнения: «Заставили выбирать между карьерой и любовью к Ви. Он для меня дороже»

Среди поклонников «Бантан» разгорелись обсуждения о том, что могло бы заставить членов группы уволиться из любимого коллектива.
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