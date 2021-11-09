Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ, Матч звезд КХЛ сменил формат, Круговой вызван в сборную

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Ови забил гол №741 и отдал 600 результативных передач, Шестеркин стал первой звездой Три матча были сыграны в ночь на вторник в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.