ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ, Матч звезд КХЛ сменил формат, Круговой вызван в сборную

Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ, Матч звезд КХЛ сменил формат, Круговой вызван в сборную

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Ови забил гол №741 и отдал 600 результативных передач, Шестеркин стал первой звездой Три матча были сыграны в ночь на вторник в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

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