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Полчища полезных клещей атакуют свердловские поля: что это значит

Полчища полезных клещей атакуют свердловские поля: что это значит

Партия полезных насекомых для борьбы с вредителями доставлена в регион.В Свердловскую область поступила партия из 500 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, предназначенных для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

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