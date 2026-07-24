«В современном мире спорт международного уровня является важным элементом государственной политики», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.
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