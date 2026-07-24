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Нижегородская правда

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Александр Прудник: «Вложение в массовый спорт — это вложение в будущее»

Александр Прудник: «Вложение в массовый спорт — это вложение в будущее»

«В современном мире спорт международного уровня является важным элементом государственной политики», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.

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