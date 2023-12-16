Мобильное приложение "Хорошие новости" получило награду премии Рунета

Проект "Хорошие новости" победил в номинации "СМИ и массовые коммуникации" премии Рунета, которая прошла 15 декабря в Москве, сообщил в своем Telegram-канале член ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.