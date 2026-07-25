📹❗️Вечером 24 июля Хуситы также нанесли удар по еще одному саудовскому танкеру в Красном море - NCC MASA.
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📹❗️Вечером 24 июля Хуситы также нанесли удар по еще одному саудовскому танкеру в Красном море - NCC MASA.