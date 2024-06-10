СМИ: Карл III принял новое решение из-за рака

Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, пишет Mirror. "Король намерен наладить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни, сообщают инсайдеры", — говорится в материале.
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