Алмейда: Малком — трансферная цель лондонского «Арсенала»

Нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно. Как сообщает португальский журналист Педру Алмейда в социальных сетях, 26-летний футболист является трансферной целью лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.