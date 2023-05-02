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Алмейда: Малком — трансферная цель лондонского «Арсенала»

Алмейда: Малком — трансферная цель лондонского «Арсенала»

Нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно. Как сообщает португальский журналист Педру Алмейда в социальных сетях, 26-летний футболист является трансферной целью лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.

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