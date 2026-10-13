Врач Семенов: на МРТ дегенерация позвонков в шеи встречается почти у всех после 60

Износ межпозвонковых дисков и мелких суставов шеи, небольшие костные разрастания сегодня не редкость: на МРТ встречаются уже у части 20-летних, к 60 годам — почти у всех, чаще без всяких жалоб, рассказал «Газете.
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