Мы находимся в важной точке завершения СВО - председатель «Единой России» Предвыборная кампания по выборам в Госдуму фактически стартовала, а потому политических заявлен.
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Мы находимся в важной точке завершения СВО - председатель «Единой России» Предвыборная кампания по выборам в Госдуму фактически стартовала, а потому политических заявлен.
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