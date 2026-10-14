В Прионежском районе организована работа передвижного флюорографа. Медицинская бригада посетит два населенных пункта: 2 и 3 ноября обследование будет доступно в селе Шелтозеро, а 5 ноября — в поселке Шуя.
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