ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя, пытавшихся продать СБУ секретные данные

По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения по своей инициативе связались с представителями спецслужб Украины, чтобы за денежное вознаграждение отправлять им информацию о расположении объектов Министерства обороны России.
По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения по своей инициативе связались с представителями спецслужб Украины, чтобы за денежное вознаграждение отправлять им информацию о расположении объектов Министерства обороны России.
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