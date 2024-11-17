Что стоит за беспорядками в Абхазии и какие у них будут последствия

Протесты в Абхазии против российских инвестиций удивили многих, пишет "Страна". Москва давно предлагала Сухуму решить проблему недофинансирования республики с помощью открытия рынка для российских бизнесменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии