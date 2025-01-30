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Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Хектор – 2-я, Дюрр – 3-я, Шиффрин – 10-я

Горные лыжи Кубок мира Куршевель, Франция Женщины Слалом 1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.45,06 2. Сара Хектор (Швеция) – 1,26 3.

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