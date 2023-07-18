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В ХМАО сотрудник «дочки» «Роснефти» пошел под суд из-за обвинений в подкупе

В ХМАО сотрудник «дочки» «Роснефти» пошел под суд из-за обвинений в подкупе

В Ханты-Мансийском автономном округе будут судить одного из управленцев «Роснефти». Речь идет о главном специалисте управления супервайзинга ремонта скважин компании «Конданефть».

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