В ХМАО сотрудник «дочки» «Роснефти» пошел под суд из-за обвинений в подкупе

В Ханты-Мансийском автономном округе будут судить одного из управленцев «Роснефти». Речь идет о главном специалисте управления супервайзинга ремонта скважин компании «Конданефть».
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