Польза касторового масла в быту

Зачем тратить деньги в аптеках на дорогостоящие лекарства, когда можно применять гораздо более дешевые и действенные народные средства? К сожалению, сейчас мало кто знает, какими свойствами обладают самое обычное касторовое масло.
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