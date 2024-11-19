Заявление: ”То, что мы увидели, даже трудно назвать перестановками”

Председатель Национальной молдавской партии Драгош Галбур в эфире передачи «Новая неделя с Анатолием Голя» заявил, что ожидал более серьезных перестановок в правительстве, чем те, о которых объявил премьер-министр Дорин Речан.
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