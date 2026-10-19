Вопрос от читателя «За рулем»:– Отец при продаже машины написал заявление о сохранении за ним номеров, однако скоропостижно скончался.
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