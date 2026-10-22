“SpaceX’s plans to retire its most popular rocket could jeopardize the United States’ ability to launch military satellites — a plight compounded by the Pentagon’s dependence on Elon Musk’s company,” Politico reports.
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