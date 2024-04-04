Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дугин: России в условиях войны нужна жесточайшая цензура

Дугин: России в условиях войны нужна жесточайшая цензура

Политнавигатор Для русской культуры нужен жандарм или комиссар во главе Минкульта, чтобы отсекать все западное и продвигать русскую цивилизационную идею.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Нам нужен милиционер на этом посту&quot;. КАКОЙ МИЛИЦИОНЕР СПРАВИТСЯ С КИШЛАЧНИКАМИ, ЕСЛИ КРЕМЛЁМ ИМИ НАПИЧКАНА  РОССИЯ?!
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8 час.
Леонид Никулин
для начала убрать тетю под названием министр..потом ряд продажных чиновников  сосущих х...из бюджета и можно начинать реорганизацию..
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5 час.
Владимир
В российских условиях лет через 30.
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3 час.

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