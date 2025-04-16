В Иркутске школьник поднял упавший дорожный знак и держал его для водителей

В Иркутской области мальчик стал героем социальных сетей, оказав необычную помощь автомобилистам. 15 апреля, в день штормового ветра с порывами свыше 20 метров в секунду, он обнаружил упавший дорожный знак «лежачий полицейский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии