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Закон, порядок, государство

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Инженерно-аэродромная служба Воздушно-космических сил отмечает 100-летний юбилей

Инженерно-аэродромная служба Воздушно-космических сил отмечает 100-летний юбилей

Основанием инженерно-аэродромной службы следует считать 24 марта 1924 года, когда приказом заместителя Председателя Революционного Военного Совета СССР № 424 в составе управления ВВС РККА был создан аэродромный отдел.

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