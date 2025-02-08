Выплаты для всех. Как в России планируют обеспечить пенсией самозанятых Ирина ВальковаВ последние годы в России активно обсуждается вопрос, как обеспечить пенсионные выплаты для самозанятых граждан, которые, по сути, являются одним из самых динамично развивающихся сегментов трудового рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии