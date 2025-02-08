Выплаты для всех. Как в России планируют обеспечить пенсией самозанятых Ирина ВальковаВ последние годы в России активно обсуждается вопрос, как обеспечить пенсионные выплаты для самозанятых граждан, которые, по сути, являются одним из самых динамично развивающихся сегментов трудового рынка.