В России стало больше японских хетчбэков Suzuki Swift дешевле 2 млн рублей

Suzuki Swift официально продавался в России до 2015 года, а сейчас машину можно купить неофициально. В сравнении с июнем цены немного изменились: самый доступный вариант сейчас продается в Тюмени и стоит от 1,989 млн рублей.
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