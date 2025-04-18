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«Перемиловская высота» разрушается на глазах: чиновникам придется ответить за памятник

«Перемиловская высота» разрушается на глазах: чиновникам придется ответить за памятник

Монумент героям битвы под Москвой «Перемиловская высота» стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении чиновников, которые никак не могу разобраться, кто и за какие средства должен реставрировать памятник.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А вы у Воробьёва спросите, он так чëтко докладывает президенту, что у вас всё в порядке.?
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17 час.
Дмитрий Боев
Главное, отвечпть чётко и прямо глядеть в глаза. И тебе поверят.
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17 час.
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