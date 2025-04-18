«Перемиловская высота» разрушается на глазах: чиновникам придется ответить за памятник

Монумент героям битвы под Москвой «Перемиловская высота» стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении чиновников, которые никак не могу разобраться, кто и за какие средства должен реставрировать памятник.
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