Подпольные школы и одиночные прогулки: как живут женщины в «мужском государстве» АнастасияВнутри Афганистана, традиционно олицетворявшего собой мужское общество, женщины сталкиваются с трудными вызовами и ситуациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии