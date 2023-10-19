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  • GriG Ms
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Подпольные школы и одиночные прогулки: как живут женщины в «мужском государстве»

Подпольные школы и одиночные прогулки: как живут женщины в «мужском государстве»

Подпольные школы и одиночные прогулки: как живут женщины в «мужском государстве» АнастасияВнутри Афганистана, традиционно олицетворявшего собой мужское общество, женщины сталкиваются с трудными вызовами и ситуациями.

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Комментарии
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GriG Ms
Печально что при компах и космосе , доселе муслимы с бабами идиотничают  как в каменном веке , что  афганы с ираноми , что наши бывшие с ссра азиатские ублюдки
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