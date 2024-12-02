Трамп отреагировал на решение Байдена о помиловании сына

ВАШИНГТОН, 2 декабря, ФедералПресс. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп отреагировал на решение действующего американского лидера Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по двум уголовным делам.
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