Путин летит в Минск для подписания важного договора по безопасности

Главы Белоруссии и России примут важные документы по безопасности и интеграции 6 декабря.В пятницу, 6 декабря, Владимир Путин прилетит в Минск на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора, а также ратифицирует важный документ по безопасности.