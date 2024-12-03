Путин летит в Минск для подписания важного договора по безопасности

Главы Белоруссии и России примут важные документы по безопасности и интеграции 6 декабря.В пятницу, 6 декабря, Владимир Путин прилетит в Минск на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора, а также ратифицирует важный документ по безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии