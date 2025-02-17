Ядро Земли замедлилось: Учёные прогнозируют его остановку через 15 лет

Недавние исследования глубоких недр нашей планеты выявили удивительную аномалию: внутреннее ядро Земли, раскаленный металлический шар, практически остановило свое вращение и даже начало двигаться в противоположном направлении.
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